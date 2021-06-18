Молодого тюменца, заболевшего коронавирусом, госпитализировали с 70-процентным поражением лёгких

Молодого тюменца, заболевшего коронавирусом, госпитализировали с 70% поражением лёгких. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени 35-летнего молодого человека госпитализировали с обширным поражением лёгких. Мужчина лечился на дому, предполагая, что у него просто легкое ОРВИ, и обратился к врачам, когда уже стало тяжело дышать, появилась слабость и участилось сердцебиение.

– Прибывшая на вызов эпидемиологическая бригада неотложки взяла мазки на коронавирусную инфекцию и незамедлительно направила больного на КТ-диагностику. Инструментальное обследование выявило 70-процентное поражение легких, а мазок подтвердил наличие ковид. Молодого мужчину прямо из КТ-центра эвакуировали в моноинфекционный госпиталь, – рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

По словам врачей, состояние тюменца продолжает ухудшаться, несмотря на проводимую терапию.

Начальник моноинфекционного госпиталя Евгения Семенюк отмечает, что молодой организм более сильный и из-за этого пациентам субъективно очень сложно оценить истинный статус состояния своего здоровья. Однако не стоит пренебрегать обращением за медицинской помощью: лучше перестраховаться и достоверно убедиться, чем обусловлено ухудшение самочувствия.