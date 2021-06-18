В Заречном парке в Тюмени появятся водопады и фонтаны. Фото: Вадим Бегун

В Заречном парке в Тюмени появятся водопады, фонтаны и многое другое. На второй этап благоустройства одной из любимых зон для отдыха горожан потратят 519,3 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что уже в этом году на обновление парка намерены потратить 179 млн рублей, в следующем – 279,6, еще 60 млн – в 2022 году.

За эти деньги на территории зоны отдыха на улице Щербакова подрядчик должен установить помимо арт-объектов водопады, искусственные ручьи и фонтаны. Появятся тут детские и спортивные площадки. Посетители смогут сходить в туалет. Территорию озеленят, установив систему автоматического полива.

В документах прописаны требования для победителя лота. Так, подрядчик должен будет обеспечить качество посадочного материала, при котором процент отпада растительных культур составляет не более 15% для кустарников и 5% для цветочных растений. Результаты аукциона станут известны 7 июля.