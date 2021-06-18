В Тюмени из-за коронавируса второй год подряд отменяют «Вальс на набережной». Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени из-за коронавируса второй год подряд отменяют городской выпускной «Вальс на набережной». Ранее мероприятие было запланировано на 30 июня. Об этом сообщает местный департамент образования.

– Мы очень хотели в этом году провести любимое горожанами мероприятие. Ведомства уже разработали и утвердили сценарий, отработали организационные вопросы. Наши выпускники, более 250 пар, тоже готовились к «Вальсу на набережной». К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет провести такое массовое мероприятие с участием выпускников и зрителей, – сокрушается директор департамента образования Вячеслав Воронцов.

Отметим, что выпускной «Вальс на набережной» проводится в Тюмени с 2012 года. В прошлом году это мероприятие тоже пришлось отменить из-за ковидных ограничений.