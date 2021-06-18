В Тюменской области из-за жары продлили особый противопожарный режим до 10 июля. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 10 июля. Всему виной неблагоприятные климатические условия (сухая, жаркая, ветреная погода). Соответствующее изменение в постановление правительства Тюменской области «О введении особого противопожарного режима» сегодня, 18 июня, внес губернатор Александр Моор.

– Гражданам запрещено посещать лесные массивы, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или пребывающих в лесах с целью любительской и спортивной охоты. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках, – напомнили в оперштабе.