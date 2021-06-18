Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июня 2021 года увеличилось на 72 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 72 и составило 37 810 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 60 человек выздоровели (за весь период - 36109), семь детей заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 006 человек остаются под медицинским наблюдением, 132 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 453 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 954 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 281 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 445 летальных исходов, выздоровели 4 850 659 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области ввели ряд ограничений из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, до 18 июля продлен режим повышенной готовности для профилактики COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима повышенной готовности» за подписью Александра Моора.