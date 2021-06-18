Тюменцам напомнили, что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусом. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменцам напомнили, что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусом. Во-первых, нужно вызвать врача.

– Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра от него. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно с детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа, – рекомендуют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме того, сотрудники ведомства советуют сохранять чистоту, выделить больному отдельную посуду для приема пищи и часто мыть руки с мылом.

– Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Кстати, ухаживать за ним должен только один член семьи. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже двух раз в день.