На заправке в Тюмени мужчина сломал нос коллеге из-за трудовых вопросов. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции поступило сообщение от медиков, что к ним доставили 28-летнего горожанина со сломанным носом. Выяснилось, что травму ему нанес коллега, с которым он встретился на заправке. Между мужчинами возник конфликт на почве трудовых отношений, который позже перешел в драку.

Задержанный, ранее не судимый 33-летний местный житель, пояснил, что потерпевший собирался увольняться из их компании и он назначил ему встречу, чтобы обсудить трудовые вопросы.

– В результате конфликта подозреваемый руками причинил средней тяжести вред здоровью в виде закрытого перелома костей носа, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.