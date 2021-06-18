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Общество18 июня 2021 11:00

Гилевскую рощу в Тюмени очистят от сухостоя

Работы запланированы в соответствии с актами лесопатологического обследования
Сергей Швецов
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Гилевскую рощу в Тюмени очистят от сухостоя.

Гилевскую рощу в Тюмени очистят от сухостоя.

Фото: Вадим Бегун

Гилёвскую рощу в Тюмени очистят от древесной захламленности и сухостойных деревьев. Работы будут проводиться с 21 июня по октябрь 2021 года.

– Мероприятия проводятся в целях снижения опасности лесных возгораний и угрозы распространения болезней и вредных организмов, а также для безопасного нахождения гостей на территории рощи, – отмечают сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз».

Работы запланированы в соответствии с актами лесопатологического обследования, проведенного в 2020 году, размещенными на официальном сайте администрации города Тюмени. Горожан просят быть внимательными на участках производства работ и не игнорировать предупреждающие и запрещающие знаки.