«Вакцинироваться абсолютно необходимо»: тюменский врач призывает сделать прививку от коронавируса

Тюменский врач призывает сделать прививку от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врач-невролог областного лечебно-реабилитационного центра Евгений Гладышев призывает сделать прививку от коронавируса. По его словам, вакцинироваться абсолютно необходимо, так как это снизит распространение инфекции.

– Прививки – существенный элемент прогресса, который позволяет выжить многим людям в тяжелой эпидемической обстановке. Последний год был наиболее тяжелым как для медиков, так и для пациентов. Стало намного сложнее работать врачам всех специальностей, поскольку новая коронавирусная инфекция накладывает существенный отпечаток на работу всех специалистов, – отметил Гладышев.

Он уверен, что массовая вакцинация населения позволит остановить пандемию. Отметим, что Евгений Гладышев работает неврологом тридцать лет, профессию выбрал, потому что «она самая гуманистическая и ближе всего к людям». Накануне Дня медицинского работника он награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».