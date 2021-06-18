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Общество18 июня 2021 10:24

Тюменцев повезут на кладбище в больших автобусах в Троицкую субботу

Расписание доступно на сайте МКУ «Тюменьгортранс»
Сергей Швецов
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Тюменцев повезут на кладбище в больших автобусах в Троицкую субботу.

Тюменцев повезут на кладбище в больших автобусах в Троицкую субботу.

Фото: Вадим Бегун

В день всеобщего поминовения усопших, в Троицкую родительскую субботу, 19 июня, а также 20 июня к тюменским кладбищам пойдет больше автобусов. Причем, довольно вместительных.

– На маршруте №121 «ЖДВ – Червишевское кладбище-2» организуют движение трех автобусов особо большого класса вместимости. На маршруте № 32 «ЖДВ – с/о «Приволье» будет курсировать три автобуса большого класса вместимости, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Кстати, расписание доступно на сайте tgt72.ru. Также его можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.