Тюменцев повезут на кладбище в больших автобусах в Троицкую субботу. Фото: Вадим Бегун

В день всеобщего поминовения усопших, в Троицкую родительскую субботу, 19 июня, а также 20 июня к тюменским кладбищам пойдет больше автобусов. Причем, довольно вместительных.

– На маршруте №121 «ЖДВ – Червишевское кладбище-2» организуют движение трех автобусов особо большого класса вместимости. На маршруте № 32 «ЖДВ – с/о «Приволье» будет курсировать три автобуса большого класса вместимости, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Кстати, расписание доступно на сайте tgt72.ru. Также его можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.