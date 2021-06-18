В Тюмени пройдет эксклюзивный показ долгожданного #БендерНачало с блестящим актерским составом. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени 23 июня в Киномакс пройдет эксклюзивный показ долгожданного #БендерНачало с блестящим актерским составом.

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В фильме вы увидите лица полюбившихся актеров: Сергей Безруков, Гарик Харламов, Арам Вардеванян, Юрий Колокольников, Таисия Вилкова.

Немного предыстории

1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецко-подданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра – охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры. В череде головокружительных приключений Ося вынужден учиться у Ибрагима обаятельной лести, деликатному обману, пленительному шантажу и… грубой силе. И все это – будучи влюбленным в самую чистую девушку города! И, кажется, еще в одну – роковую иностранную красотку…

Так начинает складываться портрет легендарного великого комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.