На улице Малыгина в Тюмени водитель устроил массовое ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Малыгина, 86 в Тюмени накануне, 17 июня, вечером автомобиль «Киа Сид» выехал на встречку, где столкнулся с «Ниссан Кашкай» и «Шевроле». В аварии пострадали два человека: 35-летний водитель «Ниссан» и 30-летний пассажир «корейца».

– Водитель «Киа», которому 14 июня исполнился 31 год, отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Кстати, у раненого пассажира этой иномарки присутствовали признаки алкогольного опьянения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Кроме того, сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сегодня в первом часу ночи сбил пешехода на 10-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда и скрылся. 33-летний пешеход, предварительно, получил травму ноги и другие повреждения. Очевидцев дорожного инцидента просят позвонить по тел.79-46-52, либо 02.