Дело о взятках начальника подразделения тюменского УФСИН передают в суд. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника Тюменского межмуниципального Уголовно-исполнительной инспекции регионального управления ФСИН. Мужчину обвиняют в пяти эпизодах получения взяток за незаконное бездействие.

С марта по сентябрь 2018 года обвиняемый брал взятки за то, чтобы не контролировать соблюдение содержащимся под домашним арестом лица установленных ему судом запретов. Позже фигуранта задержали и заключили под стражу.

– Оперативники провели обыски по месту работы и жительства обвиняемого. Изъята вся необходимая документация, подтверждающая его причастность к совершению преступлений, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Скоро уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, а потом передадут в суд.