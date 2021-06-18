В Тюмени юноше восстановили поврежденный на тренировке коленный сустав. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени 15-летнему спортсмену восстановили поврежденный на тренировке коленный сустав. К сожалению, консервативное лечение не приносило положительной динамики: парень чувствовал, что его коленный сустав словно не находился на месте, а голень выходила вперед.

– Повреждение передней крестообразной связки приводит к передней нестабильности коленного сустава. Такое повреждение несёт большой риск развития раннего остеоартроза. Пациентам с болями в коленном суставе и с признаками нестабильности рекомендуется вовремя обратиться к ортопеду для диагностики и необходимых обследований. Нередко в таких случаях может потребоваться артроскопическая операция, что и было проведено нашему пациенту, – отметил заведующий травматолого-ортопедическим отделением детского стационара ОКБ № 2 Альберт Ишбулдин.

Юному спортсмену планово выполнили пластику передней крестообразной связки путем малоинвазивного оперативного вмешательства. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациента уже выписали на амбулаторное лечение. Врачи прогнозируют, что он уже через полгода сможет вернуться к тренировкам.