К юбилею «Союзмультфильма» в СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов. Фото - Сбер.

В июне «Союзмультфильму» (входит в экосистему Сбера) исполнилось 85 лет. К этому событию в мобильном приложении СберБанк Онлайн появились 16 приветственных заставок с героями любимых мультфильмов, которые произносят свои самые знаменитые фразы.

В заставках задействованы герои мультфильмов «Летучий корабль», «Вовка в Тридевятом царстве», «Маугли», «Малыш и Карлсон», «38 попугаев», «Тайна Третьей планеты», «Как Львёнок и Черепаха пели песню», «Возвращение блудного попугая», «Винни Пух», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Трое из Простоквашино», «Чебурашка», «Жил-был пёс», «Ёжик в тумане», «Каникулы Бонифация». Так, Вовка спрашивает у Двоих из ларца: «А вы и конфеты за меня есть будете?», Карлсон успокаивает Малыша «Спокойствие, только спокойствие!», Матроскин говорит, что будет экономить, а Водяной поёт, что ему охота летать.

Изображения сопровождаются интересными фактами о мультфильмах. Из них пользователи СберБанк Онлайн могут узнать, что, например, образ задумчивого Удава из «38 попугаев» режиссёра Ивана Уфимцева оказался для художника-постановщика Леонида Шварцмана самым сложным. Он долго изучал поведение и облик змей в зоопарке, однако всё получилось лишь тогда, когда легендарный художник позволил себе «оторваться от реальности» и нарисовал Удаву веснушки, брови и «цветочную» расцветку. Или о том, что все крылатые фразы из мультфильма «Малыш и Карлсон» режиссёра Бориса Степанцева («день варенья», «дело-то житейское», «а у вас молоко убежало» и другие) – импровизация актёров, изначально их не было в сценарии.

«Мы во многом живём эмоциями, и в диджитальном мире они особенно важны. Добрые и знакомые каждому заставки на основе шедевров отечественной мультипликации делают СберБанк Онлайн более комфортным и человечным, ведь наше приложение давно уже не только о финансах – оно о жизни во всех её проявлениях. Мы выросли на этих произведениях, они составляют часть нашего общего культурного кода, всем близки и понятны. Мы поздравляем «Союзмультфильм» с юбилеем и рады, что у нас появился отличный повод интегрировать его персонажей в приложение, подняв пользователям настроение и сообщив неизвестные факты о любимых мультфильмах».

Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

«Легендарные персонажи «Союзмультфильма» обладают уникальным свойством многогранности, благодаря которому они и в XXI веке раскрываются своим поклонникам новыми смыслами, легко встраиваясь в актуальный мультимедиаконтекст. Приложение СберБанк Онлайн также предоставляет своим пользователям множество дополнительных возможностей, успешно экспериментируя с различными digital-форматами, одним из которых является проект с «Союзмультфильмом». Наши герои на праздничных заставках не только создадут настроение пользователям приложения, но и расскажут множество интересных и малоизвестных фактов из своей истории».

Татьяна Мельникова, руководитель департамента маркетинга киностудии «Союзмультфильм».

Чтобы установить заставку, нужно зайти в раздел «Заставки на входе», который можно найти в настройках профиля (кружок в левом верхнем углу главного экрана) или в умном поиске. Описания заставок после установки пака появятся внизу профиля (кружок в левом верхнем углу главного экрана).

Установить новые заставки также можно, перейдя по ссылке.

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