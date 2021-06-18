«Россети Тюмень» подключили к сетям 19 медицинских объектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Фото - «Россети Тюмень».

С начала года «Россети Тюмень» подключили к электрическим сетям 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Общий объем присоединенной мощности составил 345 кВт. Благодаря работе энергетиков первичная медицинская помощь стала доступнее для 9 тысяч жителей Тюменской области.

Самые масштабные строительно-монтажные работы были организованы в населенных пунктах Ишимского и Вагайского районов. Для подключения медицинских объектов к сетям энергетики построили новые линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода. СИП позволяет исключить короткие замыкания, не подвержен коррозии и безопасен для окружающей среды.

С учетом социальной значимости пунктов оказания первичной медицинской помощи, сотрудники тюменского филиала «Россети Тюмень» обеспечили все ФАПы двумя источниками питания: основным и резервным. Для каждого объекта были выработаны индивидуальные решения: либо организация электроснабжения от двух подстанций, либо установка в качестве резерва дизель-генератора.

По словам первого заместителя генерального директора «Россети Тюмень» Сергея Фролова, в результате работы специалистов компании более 9 тысяч жителей отдаленных поселений Тюменской области получили прямой доступ к качественным медицинским услугам в своих населенных пунктах. «Присоединение к электросетям таких социально значимых объектов, как ФАП, – это не только расширение распределительного комплекса компании. Это наш вклад в реализацию задач в рамках национального проекта «Здравоохранение», – добавил он.