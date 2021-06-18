В бюджете Тюмени предусмотрели средства на установку КПП у школ. Фото: Тюмень - наш дом

В бюджете Тюмени предусмотрели средства на установку контрольно-пропускных пунктов у школ. Там, где нет системы контроля и управления доступом, ее установят.

– Работы по установке КПП при входе на территорию объектов образования будут выполнены в этом году. Сейчас определяется сметная стоимость на выполнение работ по установке систем экстренного оповещения работников и обучающихся о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС, а также на оснащение объектов охранной сигнализацией, – сообщили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города.

На внеочередном заседании антитеррористической комиссии был поднят вопрос о качестве предоставляемых частными охранными организациями услуг.

Отметим, что сейчас во всех образовательных учреждениях организована физическая охрана, имеются кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт ОВО по г. Тюмени, осуществляется пропускной и внутриобъектовый режимы, заведены журналы учета посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КПП и противотаранные устройства. Как защитят тюменских школьников после трагедии в Казани

В настоящее время усилен контроль за пропускным режимом в местные образовательные учреждения (подробнее)