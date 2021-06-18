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Здоровье18 июня 2021 8:27

Тюменские компании попросили увеличить число привитых от коронавируса

Это нужно, чтобы избежать последующих заражений
Сергей Швецов
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Тюменские компании попросили увеличить число привитых от коронавируса.

Тюменские компании попросили увеличить число привитых от коронавируса.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменские компании попросили увеличить число привитых от коронавируса. Дело в том, что, как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, в настоящее время течение заболевания в большинстве случаев более тяжелое, с развитием осложнений.

– Чтобы избежать заражения, а в случае заболевания не иметь осложнений, необходимо вакцинироваться всем, кто достиг 18-летнего возраста и не имеет противопоказаний. Только вакцинация и соблюдение противоэпидемических и профилактических мер позволят избежать введение в субъекте жёстких ограничительных мер, – заявила Шарухо.

Она отметила, что сейчас сотрудники ведомства вместе с полицейскими усилят надзорные мероприятия в части соблюдения масочного режима и мер профилактики предприятиями и организациями. Везде, где они найдут нарушения, будут приниматься меры административного воздействия, вплоть до приостановления эксплуатации объектов.

– Прошу руководителей предприятий и организаций принять меры к увеличению процента привитых лиц, – резюмировала глава управления.