Тоже надо уметь. Тюменцев научили правильно мыть овощи и фрукты

Тюменцев научили правильно мыть овощи и фрукты. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты. Кстати, особого внимания требует зелень. Например, корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и прочее) для начала нужно замочить минут на 10 – 15 минут в тёплой воде, затем тщательно очистить щёткой и только потом хорошо промыть.

– Капусту перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Цветную капусту, чтобы избавить ее от насекомых, лучше предварительно замочить в прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших участков, – рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Что касается зелени, то зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду.

Виноград надо промывать под «душем» из-под крана, а после мытья дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодоножки. Она, как пробка, защищает ягоду от попадания посторонних микроорганизмов и предотвращает быстрое гниение и порчу продукта.