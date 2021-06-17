Тюменца, пришедшего с ножом в детский сад, будут судить. Фото: Ольга Крыльцова

Сорокалетнего жителя поселка Винзили, пришедшего с ножом в детский сад, будут судить. Прокуратура Тюменского района уже утвердила обвинительное заключение.

– Сотрудники Росгвардии доставили злоумышленника в отдел полиции, а ребенка забрала мать. Мужчина признался в содеянном. Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы, – сообщили в ведомстве.

Материалы уголовного дела специалисты скоро направят мировому судье, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в поселке Винзили Тюменской области нетрезвый мужчина пришел за ребенком в детский сад. Воспитатель отказалась передавать малыша в «нехорошие» руки. Тогда пьяный тюменец достал нож и стал угрожать им женщине.