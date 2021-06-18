Тюменец сдал в комиссионку украденную у сожительницы норковую шубу. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 51-летней местной жительницы о том, что из арендованного гаража у нее украдена норковая шуба. Сумма ущерба потерпевшей составила 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый неработающий 36-летний сожитель потерпевшей. Тюменец признался, что шубу украл из-за денег.

– Мужчина сдал меховое изделие в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время его задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом отдела полиции № 1 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.