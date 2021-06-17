Тюменец с ломом пригрозил убийством племяннику из-за земельного участка. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Нижнетавдинского района поступило сообщение от 29-летнего жителя Тюмени. Гражданин сообщил, что родственник угрожает ему убийством.

Прибывший по указанному адресу участковый уполномоченный установил, что мужчина приехал к родственнику для обсуждения вопросов по земельному участку. В ходе общения между дядей и племянником возник спор, переросший в конфликт.

– 66-летний мужчина во дворе своего дома взял металлический лом и пригрозил племяннику убийством, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Группой дознания в отношении ранее не судимого 66-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.