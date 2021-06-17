В Тюмени друзья ограбили ювелирный магазин. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от продавца-консультанта ювелирного магазина. Работник торговли сообщила, что у неё открыто похитили золотые изделия на общую сумму около 190 тысяч рублей.

Неизвестный молодой человек попросил показать заинтересовавший его товар, после чего схватил его и вместе с сообщником, ждавшим у дверей, скрылся на машине. Оперативники установили и задержали злоумышленников.

– Ими оказались ранее судимые жители Барнаула, которые были задержаны в Екатеринбурге. На момент поимки они успели сбыть добычу, попросив случайного прохожего за небольшое вознаграждение сдать украшения по своему паспорту в ломбард, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. В настоящее время они задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.