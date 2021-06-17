Сотрудник «РН-Пурнефтегаза» удостоен государственной награды. Фото - «РН-Пурнефтегаз».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в окружной столице Ямала вручил удостоверение и нагрудный знак о присвоении почётного звания "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ" Марине Жолудевой, начальнику отдела качества «РН-Пурнефтегаза». “Рад вручить награды тем, кто делает Ямал лучше, двигает его вперед. Наш округ переживает своё второе рождение. И за всем этим стоят люди, которые каждый день, несмотря на сложности, добросовестно трудятся и славят свою профессию”, - сказал Дмитрий Андреевич.

Фото - «РН-Пурнефтегаз».

Трудовая деятельность Марины Анатольевны на протяжении 25 лет связана с нефтегазодобывающей отраслью. Она занесена на Доску почёта наставников России в производственной сфере. Под руководством Жолудевой М.А. более 50 молодых специалистов получили основные профессиональные навыки в химико-аналитических лабораториях, изучив новейшие методы определения показателей товарной нефти и газа, а также способы проведения качественных испытаний продукции. Одно из приоритетных направлений работы Марины Анатольевны - подготовка участников к корпоративному конкурсу «Лучший по профессии» и корпоративному чемпионату по компетенции «Лаборант химического анализа» по стандартам WorldSkills.