Тюменцев предупредили о сильном ветре с порывами до 19 м/с

На Тюмень надвигается сильный ветер.
Фото: Вадим Бегун
На Тюмень надвигается сильный ветер. Об этом сообщают местные синоптики.
Так, по данным Тюменского гидрометцентра, 18 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления – сильный ветер.
– Облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, ночью гроза, ветер юго-западный, с переходом на северный 9 – 14 м/с, порывы до 19 м/с, – сообщили в Едином центре оперативного реагирования.
Также стало известно о понижении температуры до +10...+12 ночью, днем будет +17...+19 градусов.