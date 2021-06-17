Тюменцев предупредили о сильном ветре с порывами до 19 м/с

На Тюмень надвигается сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

На Тюмень надвигается сильный ветер. Об этом сообщают местные синоптики.

Так, по данным Тюменского гидрометцентра, 18 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления – сильный ветер.

– Облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, ночью гроза, ветер юго-западный, с переходом на северный 9 – 14 м/с, порывы до 19 м/с, – сообщили в Едином центре оперативного реагирования.

Также стало известно о понижении температуры до +10...+12 ночью, днем будет +17...+19 градусов.