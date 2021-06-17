Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июня 2021 года увеличилось на 68 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 68 и составило 37 738 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 58 человек выздоровели (за весь период – 36109), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 871 человек остается под медицинским наблюдением, 312 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 14 057 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 416 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 205 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 264 047 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 992 летальных исхода, выздоровели 4 839 705 человек.