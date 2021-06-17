Кардиолог из Тюмени рассказала, как гипертоникам пережить жару. Фото: Вадим Бегун

Кардиолог тюменской ОКБ № 1 Ольга Стойко рассказала, как гипертоникам пережить жару. Нужно чаще принимать прохладный душ. Вообще, это касается всех.

– В солнечную жаркую погоду на улице лучше находиться до 11.00 и после 17.00. Обязательно носите головной убор, надевайте лёгкую одежду из хлопка или льна и удобную обувь. Всегда имейте при себе бутылку с питьевой водой. В течение дня необходимо выпивать до двух литров обычной, неминеральной воды, – отметила Стойко.

По ее словам, также следует ограничить употребление соли и соленой пищи, употреблять больше овощей и фруктов. А во время поездки на дачу следует обязательно взять тонометр и аптечку с нужными лекарствами.

– Людям с гипертонией давление в жаркое время года лучше измерять три раза в день. Если артериальное давление ниже 90/60 мм рт. ст., необходимо пропустить прием гипотензивных препаратов. При неснижаемом стандартной терапией повышении давления надо принять дополнительную дозу препарата и обратиться к своему врачу для коррекции лечения, – сообщила врач.