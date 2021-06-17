На содержание Затюменского экопарка потратят более полумиллиарда рублей. Фото: Вадим Бегун

На содержание Затюменского экопарка потратят более полумиллиарда рублей. В настоящее время служба по благоустройству ищет подрядчика для выполнения работ посредством электронного аукциона.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что на содержание излюбленного места для прогулок горожан выделят 518 млн рублей. Из них 189,5 миллиона потратят уже в этом году, еще 328,5 – в 2022-м.

Также стало известно, что победитель лота будет обязан в летнее время следить за безопасностью конструкций на детских и спортивных площадках, а также за сохранностью арт-объектов. Кроме того, надо очищать экопарк и прилегающую к нему территорию от мусора, подстригать газоны, мыть бордюры и ограждения, устранять трещины и сколы на автомобильных дорогах. Зимой следует вывозить снег и обрабатывать тротуары и дороги антигололедными веществами.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Затюменском экопарке вывесили баннер с ошибкой. В социальных сетях появилась соответствующая фотография с надписью: «Грамотеи».

«Это, наверное, хотели подчеркнуть, какая большая териииитория Затюменского парка», – выражают свои мысли находчивые местные жители. «Всё можно понять, опечатка. Но кто принял эту вывеску и не отправил на переделку?» – также спрашивают горожане.