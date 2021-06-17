Александр Моор заявил, что в Антипино не будет «Завода ферросплавов». Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Антипино не будет завода ферросплавов. Место его размещения решено перенести после встречи с инвесторами.

– Мы должны поднять на новый уровень сопровождение инвестпроектов. Прежде чем дать инвестору возможность потратить первый рубль, нужно провести исследования, изучить, что думают люди о соседстве с новым предприятием. Мы должны быть активными в работе с людьми, – отметил глава региона.

По его словам, он высоко оценил гражданскую позицию жителей Антипино, которые выразили свою обеспокоенность реализацией проекта. Моор обратился к главам муниципалитетов с требованием пересмотреть подходы к размещению промышленных объектов высокого класса опасности.