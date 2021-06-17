Главврач Тюменского перинатального центра стала Почетным гражданином региона. Фото - perinatal-center.pro.

Главврач Тюменского перинатального центра Ирина Кукарская стала почетным гражданином региона. Решение приняли депутаты облдумы после рассмотрения представления губернатора Александра Моора.

– Почетное звание присвоено доктору медицинских наук за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона. Тюменский перинатальный центр входит в десятку лучших в России, – заявили в оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что областной перинатальный центр Тюмени оснастили аппаратом для высокоточной ультразвуковой диагностики по выявлению плодов с синдромом Дауна. Новое оборудование позволит увеличить эффективность выявления и других хромосомных заболеваний, среди них – врожденный порок развития систем органов, задержка нервно-психического и физического развития, нарушения функций нервной, иммунной и эндокринной систем.