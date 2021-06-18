Погода на 18 июня в Тюмени: резкое похолодание до плюс 12

В Тюмени ожидается резкое похолодание до плюс 12. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 июня, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Ночью, возможно, пройдет сильный дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 16 – 12 градусов, днем – плюс 19 – 18. Вечером столбики термометров покажут плюс 18 – 14 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 3 – 9 метров в секунду.

18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: «День Дорофея – утро вечера мудренее». Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовиться к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные».