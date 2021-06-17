СК расследует: в Тюмени на пруду Лесном утонул 23-летний мужчина

В Тюмени на пруду Лесном утонул 23-летний мужчина. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи заинтересовались гибелью 23-летнего молодого человека на пруду Лесном. Трагедия произошла накануне, 16 июня.

– Мужчина решил искупаться на берегу озера, расположенного в черте города. Купание в этом водоеме запрещено. Доплыв до середины озера, он скрылся под водой и утонул, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сотрудники ведомства выезжали на место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

По данным СК, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.