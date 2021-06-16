В Тюмени из-за жары поливают асфальт, чтобы он не расплавился. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени из-за жары поливают асфальт, чтобы он не расплавился. Ежедневно на дорогах города работают 15 поливочных машин, оборудованные специальными насадками. С помощью высоконапорной рампы или сопла спецтехника распыляет воду по проезжей части. Струи при этом направляются вверх, чтобы воздух тоже охлаждался и увлажнялся.

– Помимо увлажнения дорог, спецтехника поливает газоны вдоль улиц. Орошая зеленые насаждения, вода помогает бороться с тополиным пухом, который нередко становится причиной пожаров. За поливочными машинами следует уборочная техника, чтобы собрать прибитую грязь с прибордюрной зоны, – рассказали в администрации.

Стоит отметить, что к летнему содержанию дорог также относится скос травы. Каждый день на линию выходят косари с разнообразным оборудованием. В арсенале дорожных служб ручные триммеры, газонокосилки, мини-тракторы и обычные тракторы МТЗ со специальным навесным оборудованием.