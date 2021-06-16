У площади 400-летия Тюмени перекроют дорогу из-за торжественной церемонии. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени перекроют автомобильную дорогу на улице Механической на участке от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с проездом от улицы Фабричной между домами 23 и 27. Это случится 19 июня с 6.00 до 15.00.

– На площади 400-летия Тюмени будет проводиться торжественная церемония, посвященная выпуску молодых офицеров инженерных войск, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Максима Горького, Холодильной, Фабричной и межквартальным проездам.