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Здоровье16 июня 2021 14:29

Беременные тюменки стали чаще заболевать коронавирусом

Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры
Сергей Швецов
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Беременные тюменки стали чаще заболевать коронавирусом.

Беременные тюменки стали чаще заболевать коронавирусом.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Беременные тюменки стали чаще заболевать коронавирусом. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры.

– С 12 по 14 июня в моногоспиталь перинатального центра госпитализировано 20 женщин. На сегодня в нем проходят лечение 42 женщины, пять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, – сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Медики отмечают, что у беременных женщин возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания.

Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания.