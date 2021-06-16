Беременные тюменки стали чаще заболевать коронавирусом.
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
Беременные тюменки стали чаще заболевать коронавирусом. Им следует более тщательно соблюдать все противоэпидемические меры.
– С 12 по 14 июня в моногоспиталь перинатального центра госпитализировано 20 женщин. На сегодня в нем проходят лечение 42 женщины, пять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, – сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Медики отмечают, что у беременных женщин возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания.
Членам семьи, в которой ожидают рождение ребенка, и близкому окружению врачи рекомендуют поставить прививки от коронавируса, чтобы минимизировать риски заражения тех, у кого к вакцинации есть противопоказания.