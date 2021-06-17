В Тюмени мужчина переломал ребра бывшей жене. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним была доставлена 49-летняя местная жительница с закрытым переломом ребер. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили, что травмы потерпевшей нанес ее бывший муж.

В день совершения преступления подозреваемый, ранее судимый 52-летний местный житель, приехал к своей бывшей супруге по ее просьбе, но между ними произошел конфликт на почве ревности.

– В ходы ссоры задержанный руками причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей в виде переломов ребер, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом отдела полиции № 6 г. Тюмени возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.