На улице Шиллера в Тюмени появится зеленый уголок. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Шиллера, 46 в Тюмени появится зеленый уголок. Раньше тут хотели проложить дорогу, но потом отказались от этой затеи.

– Это очень удобная транзитная зона для жителей соседних домов, спешащих на остановку в сторону улицы Малыгина и обратно. Прежде на этом месте был асфальтированный тротуар и натоптанная по диагонали дорожка, вокруг росла дикая трава. Вместо нее скоро высадят газоны, в них по рельефу и уйдет дождевая вода, – рассказал заместитель директора ООО «Дорстрой» Андрей Баранов.

По его словам, после благоустройства жители будут гулять по красивым и удобным тротуарам из брусчатки, смогут присесть на скамейки. В зеленом уголке установят освещение и видеонаблюдение.

Отметим, что в этом году в областной столице преобразятся и сквер Железнодорожников, зеленые территории у домов № 68 по улице Амурской, №№ 61-б – 63 по ул. Мельникайте, № 3 по ул. Щорса.