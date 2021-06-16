Тюменцам завтра обещают сильный ветер и грозу. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам завтра, 17 июня, специалисты местного гидрометцентра обещают сильный ветер и грозу. Погода резко поменяется – на улице похолодает.

– 17 июня ожидаются неблагоприятные метеорологические явления – сильный ветер. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, ветер западный, 4 – 9 метров в секунду, температура – плюс 15 – 17, – сообщили в Едином центре оперативного реагирования.

Днем может пройти кратковременный дождь с грозой. Будет дуть ветер юго-западного направления, 7 – 12 м/с с порывами до 18 м/с, температура – плюс 31 – 33 градуса.