Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 июня 2021 года увеличилось на 65 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 июня 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 65 и составило 37 670 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 58 человек выздоровели (за весь период – 36109), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), восемь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 729 человек остаются под медицинским наблюдением, 312 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 13 397 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 256 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 249 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 576 летальных исходов, выздоровели 4 828 500 человек.

В Тобольске хирурги областной больницы № 3 вырезали пациенту увеличенную вдвое селезенку. Ранее мужчина жаловался на дискомфорт в животе. Как поясняют специалисты, причиной патологии стало нарушение оттока крови из-за тромбоза, который развился из-за перенесённого заболевания коронавирусом.