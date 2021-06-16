В Тюмени осудили водителя, который повредил надземный пешеходный переход на грузовике

В Тюмени осудили водителя, который повредил наземный пешеходный переход на грузовике. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя. Мужчина повредил надземный пешеходный переход на развязке улиц Федюнинского и Монтажников.

Дорожный инцидент произошел днем 22 января 2021 года из-за того, что мужчина ехал на грузовом автомобиле Shacman с поднятым кузовом.

– Размер ущерба, причиненного Управлению автомобильных дорог Тюменской области, составил более 650 тысяч рублей. Грузовой автомобиль тоже получил повреждения, ущерб – свыше 66 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что гражданские иски по делу не заявлены. Вопрос о возмещении ущерба потерпевшим урегулирован в ходе расследования. Суд назначил подсудимому 4 месяца исправительных работ с удержанием 5% ежемесячно из заработной платы в доход государства.