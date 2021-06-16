Тюменка перевела мошенникам полмиллиона рублей через банкомат. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 46-летней местной жительницы о том, что она стала жертвой телефонных мошенников. Женщина рассказала, что лишилась порядка полумиллиона рублей.

Неизвестные, позвонив на сотовый телефон потерпевшей, представились сотрудниками одного из крупных банков и под предлогом пресечения несанкционированного снятия денег и оформления кредита похитили сбережения несчастной.

– Мошенники убедили горожанку выполнить их рекомендации и через банкомат перевести все деньги с карты наличными на якобы безопасные счета неустановленных банков, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.