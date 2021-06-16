За сутки – 14 новых пожаров, возбуждено 674 административных дела: последние новости о природных пожарах в Тюменской области

Публикуем последние новости о природных пожарах в Тюменской области. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за сутки возникло девять лесных пожаров на общей площади 62 га и еще пять ландшафтных (48,3 га). Количество действующих лесных пожаров на сегодняшний день, в том числе локализованных, составляет 18, ландшафтных – всего один.

– За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 102,3 га, пять ландшафтных (48,3 га). Возбуждено 674 административных дела по факту нарушений противопожарного режима, – передает слова директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича оперштаб.

В ведомстве уточнили, что с начала пожароопасного сезона назначено 611 наказаний в виде штрафа на сумму 6 368 600 рублей. В производстве дознавателей МЧС России находится 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 22 уголовных дела.