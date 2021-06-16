Вещи на берегу: у озера Кривое под Тюменью ищут девочку

У озера Кривое под Тюменью ищут девочку. Фото: Ольга Крыльцова

У озера Кривое под Тюменью ищут девочку. Детские вещи были найдены на берегу, сообщили очевидцы полицейским.

Стражи порядка начали проверку, подключив к поискам водолазов. По информации пресс-службы регионального управления МВД, отрабатывались различные версии. Чтобы исключить версию о возможной трагедии на воде, водолазная группа обследовала дно водоема, но ничего не обнаружила.

По другой версии, вещи просто могли забыть после отдыха. Дело в том, что сообщений о пропаже детей в полицию не поступало. Тех, у кого есть какая-либо информация по этому поводу, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.