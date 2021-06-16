На тюменской трассе задержали 17-летнюю девушку без водительских прав. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 76-м километре автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе сегодня, 16 июня, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Жигули» без госномеров. Им управляла 17-летняя девушка.

Как рассказали автоинспекторы, водительских прав при ней не было, как и документов на машину. Задержанная пояснила, что едет из деревни Варвара в село Крашнино Упоровского района. Автомобиль она взяла без спроса у друга.

– На девушку в присутствии мамы составили административные материалы за управление транспортом без прав, отсутствие документов и управление автомобилем без государственных номерных знаков. Автомобиль поместили на спецстоянку, – добавили в ведомстве.