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Общество16 июня 2021 10:39

На тюменской трассе задержали 17-летнюю девушку без водительских прав

Она ехала из Варвары в Крашино
Сергей Швецов
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На тюменской трассе задержали 17-летнюю девушку без водительских прав.

На тюменской трассе задержали 17-летнюю девушку без водительских прав.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 76-м километре автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе сегодня, 16 июня, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Жигули» без госномеров. Им управляла 17-летняя девушка.

Как рассказали автоинспекторы, водительских прав при ней не было, как и документов на машину. Задержанная пояснила, что едет из деревни Варвара в село Крашнино Упоровского района. Автомобиль она взяла без спроса у друга.

– На девушку в присутствии мамы составили административные материалы за управление транспортом без прав, отсутствие документов и управление автомобилем без государственных номерных знаков. Автомобиль поместили на спецстоянку, – добавили в ведомстве.