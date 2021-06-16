Пьяный итюменец до перелома вывернул ногу нагрубившей жене. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково от сотрудников областной больницы поступило сообщение, что к ним с переломом голени доставили 43-летнюю жительницу деревни Варвара. В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили, что травму потерпевшей нанес её ранее судимый муж.

Между супругами после распития спиртных напитков произошел конфликт. Мужчина посчитал, что жена ответила ему слишком грубо.

– Злоумышленник подошел к лежащей на диване женщине и начал выворачивать ей ногу. За медицинской помощью потерпевшая обратилась только на следующий день, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время ранее судимый подозреваемый свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.