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Происшествия16 июня 2021 10:30

Пьяный итюменец до перелома вывернул ногу нагрубившей жене

Мужчине грозит восемь лет лишения свободы
Сергей Швецов
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Пьяный итюменец до перелома вывернул ногу нагрубившей жене.

Пьяный итюменец до перелома вывернул ногу нагрубившей жене.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково от сотрудников областной больницы поступило сообщение, что к ним с переломом голени доставили 43-летнюю жительницу деревни Варвара. В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили, что травму потерпевшей нанес её ранее судимый муж.

Между супругами после распития спиртных напитков произошел конфликт. Мужчина посчитал, что жена ответила ему слишком грубо.

– Злоумышленник подошел к лежащей на диване женщине и начал выворачивать ей ногу. За медицинской помощью потерпевшая обратилась только на следующий день, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время ранее судимый подозреваемый свою вину признал. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.