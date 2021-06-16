Среди школьников Тюмени стало меньше преступников. Фото: Ольга Крыльцова

Среди школьников Тюмени стало меньше преступников. Так, за 4 месяца этого года количество совершенных учащимися преступлений снизилось почти на треть. Но есть и печальная статистика: общий рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, составил 11,8%.

– Важно проводить профилактические рейды в местах скопления подростков, особое внимание нужно уделить торговым центрам, где нередко происходят правонарушения. Детям необходимо в доступной форме объяснять все последствия совершаемых преступлений, использовать интересные формы, – сообщил мэр города Руслан Кухарук.

Специалисты отмечают, что школьники идут на дело из-за проблем с родителями, влияния ровесников и интернета, а также из-за неосознания последствий и зависимости от употребления психоактивных веществ.

По словам директора городского департамента образования Вячеслава Воронцова, при выявлении учащихся, склонных к правонарушениям, проводится фокус-группа. К работе с ребенком тут же подключаются заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог и другие.