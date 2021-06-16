Тюменец сжег сарай с козами из-за возвратившейся к мужу любовницы. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В заводоуковскую полицию обратилась 26-летняя местная жительница, рассказав об избиении ее мужа знакомым. Стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего жителя района, который, как оказалось, ранее состоял с заявительницей в романтических отношениях. Та заявила, что хочет прекратить общение и возвратиться к мужу.

Вечером злоумышленник пришел к возлюбленной домой, желая поговорить, однако, увидев, что она вместе с супругом празднует воссоединение, устроил скандал и избил мужчину. Во дворе он заметил лежащий стог сена и поджег его.

– Огонь перекинулся на стоящий рядом сарай с козами. Животные погибли в огне, хозяйственные постройки также полностью уничтожены. Сумму ущерба заявительница оценила в 600 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.