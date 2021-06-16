В тюменском ТРЦ пресекут условный теракт. Фото: Вадим Бегун

В один из тюменских торгово-развлекательных центров сегодня, 16 июня, нагрянут сотрудники ФСБ. По замыслу, они должны пресечь условный теракт.

– Учения по пресечению условного теракта пройдут на объекте массового пребывания людей в командно-штабном формате. В них примут участие сотрудники управлений ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС, органов власти и других ведомств, – рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Сотрудники ведомства в ходе мероприятия отработают практические навыки по пресечению террористического акта и ликвидации возможных последствий теракта. Еще одна цель – проверить уровень взаимодействия между правоохранительными структурами.