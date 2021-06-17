Погода на 17 июня в Тюмени: жара перед резким похолоданием

В Тюмени жара перед резким похолоданием. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 июня, в Тюмени облаков на небе не будет только в предрассветные часы, с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, днем – плюс 31 – 29. Вечером столбики термометров покажут плюс 24 – 17 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря – к ветру, светлая и желтая – к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.