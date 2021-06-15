В Тюменской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер Фото: Вера Зенина

В Тюменской области усилят контроль за соблюдением антиковидных мер. Решение об этом приняли на внеочередном заседании регионального оперштаба.

- С 16 июня в целях предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области усиливается контроль за соблюдением гражданами и организациями действующего режима повышенной готовности, - говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас в Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим. Жители должны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Что касается предприятий и организаций, то все они также обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности.